Москва, , 09:12 — REGNUM Ситуация с тем, что норвежский военный корабль KV Svalbard несколько раз вторгся в территориальные воды Российской Федерации, вызвала бурную реакцию в сети. Граждане выразили свою точку зрения 27 ноября в сервисе «Яндекс.Новости».

""Российские воды» — это очень вольная трактовка нашей пишущей братии статей Морского права о нейтральных водах, экономических зонах и террводах прибрежных государств, правила судоходства, в которых отличаются», — пишет пользователь Alexandr.

Многие комментаторы решили упрекнуть руководство России за то, что оно спускает на тормоза ответные действия на подобные действия Норвегии. Граждане считают, что таким образом иностранные государства прощупывают места, за которые Россия не готова бороться.

«Не понял, что это за такая яркая экспансия НАТО на территории Российской Федерации, вчера в Чёрном море, сегодня здесь, завтра на Камчатке и т.д. Что за мягкий путь к сдаче своих территориальных вод?», — задаётся вопросом пользователь «А Ояо».

Некоторые пользователи пришли к выводу, что самым правильным решением со стороны Российской Федерации стало бы задержание экипажа корабля, который без разрешения многократно вторгся в воды России.

«Думаю, стрелять или таранить — слишком кардинальные меры, а вот задержать, арестовать, предъявить обвинения, взыскать — самое правильное решение», — считает пользователь Стас.

Ряд комментаторов считают, что подобные «наглые» действия со стороны Норвегии говорят о том, что руководство данного государства не опасается России и постоянно пытается показать своё безразличие, что негативно сказывается на мнении о Российской Федерации.

«Действительно, страна то большая, а государство маленькое. Заходят все, кому не лень. Где эта Норвегия, ее на карте то не видно! Но вот же обнаглели как. Дожились до того, что нас уже для многих не видно на карте!», — написал Александр М.

Напомним, 27 ноября появилась информация о том, что норвежский военный корабль KV Svalbard несколько раз вторгся в территориальные воды Российской Федерации.