Киев, , 21:03 — REGNUM Министерство здравоохранения Украины планирует в следующем году привить от коронавируса более 20 млн граждан.

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Об этом на брифинге 27 ноября заявил заместитель министра здравоохранения — главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко.

Чиновник также объяснил, где Украина будет брать вакцину и финансы на ее приобретение. По его словам, 8 млн доз вакцины они получат бесплатно в рамках механизма COVAX, и это закрывает потребности 4 млн человек, остальное будет закуплено на средства из госбюджета и специально выделенные кредиты.

«Из этих 20 млн… мы рассчитываем, что 4 млн — они будут закрыты именно в рамках механизма COVAX. Остальные 16 млн — мы предполагаем средства в государственном бюджете для того, чтобы закупить вакцины. Сегодня в государственном бюджете предусмотрено 2,6 млрд грн на закупку вакцины. Плюс предусматриваются средства 50 млн долларов в Европейском инвестиционном банке, и завершаются переговоры о кредиту около 50−75 млн долларов от Всемирного банка», — заявил Ляшко.

ИА REGNUM напоминает, что тем временем эксперты продолжают обсуждать ситуацию с поставками в страну вакцины от коронавируса и фактический отказ властей сотрудничать с Россией по этому вопросу.

В октябре посольство США в Киеве выступило с заявлением, что Украина не будет закупать российскую вакцину от коронавирусной инфекции COVID-19.