Париж, , 23:43 — REGNUM В крупных французских городах пройдут манифестации против закона о глобальной безопасности. Об этом в пятницу, 27 ноября, сообщает Le Figaro.

На субботу, 28 ноября, в Париже, Лилле, Лионе и Страсбурге запланированы протесты, организованные профсоюзами журналистов и неправительственными организациями по борьбе за права человека, против закона о глобальной безопасности, который, по мнению вышеупомянутых ассоциаций, нарушает свободу информации.

Как сообщало ИА REGNUM, 20 ноября нижняя палата парламента Франции, Национальное собрание, в первом чтении проголосовала за принятие закона о глобальной безопасности, предполагающего наказание за распространение фотографий полицейских при исполнении.

Напомним, статья 24 вышеупомянутого закона предполагает наказание в виде штрафа в размере 45 тысяч евро для тех, что«распространяет фотографию лица» полицейского или жандарма при исполнении, чтобы«причинить тому психологический или физический вред».