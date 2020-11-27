Киев, , 20:49 — REGNUM Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявляет, что он принципиально против того, чтобы «душить» Белоруссию.

Соответствующее заявление Кулеба сделал вечером 27 ноября через социальные сети.

Вероятно, таким образом глава украинской дипломатии отреагировал на сделанное ранее сегодня заявление Александра Лукашенко, который заявил, что Украина в отношениях с европейскими партнерами требовала «быстрее душить Беларусь». Лукашенко заявил, что у него есть данные о разговоре Кулебы с «немецким коллегой», в котором глава украинского МИД заявил следующее:

«Мы упускаем наши возможности, не предпринимая решительных мер. Евросоюзу следует ввести серьезные санкции против Беларуси, чтобы парализовать деятельность государства, бизнеса и производств».

Лукашенко оценил эти заявления как «цинизм».

Кулеба в своем заявлении отмечает, что «никаких таких слов» в его разговорах с Гайко Маасом никогда не звучало.

«Я принципиально против «душить» Беларусь, ее бизнес и производство. Я наоборот за то, чтобы дать Беларуси дышать свободно», — отметил представитель Киева.

ИА REGNUM напоминает, что это далеко не первый обмен уколами между Киевом и Минском за последние дни. Буквально накануне белорусская сторона выразила послу Украины Игорю Кизиму решительный протест в связи с непрерывной серией «антибелорусских акций» у посольства РБ в Киеве. МИД Украины «приняло во внимание» вручение ноты протеста, но заявил, что считает этот шаг белорусской стороны «излишне эмоциональным и в целом безосновательным».