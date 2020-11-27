Москва, , 20:41 — REGNUM В Нагорном Карабахе российские миротворцы продолжают сопровождение возвращающихся в свои дома беженцев, сообщает 27 ноября пресс-служба Минобороны РФ.

Режим прекращения огня на линии соприкосновения соблюдается.

В частности, в Нагорный Карабах при содействии российских миротворцев за последние сутки из Армении вернулись 1777 человек.

«Всего с 14 ноября в места прежнего проживания при содействии российских миротворцев вернулись 18 968 беженцев», — указано в сообщении военного ведомства.

Контроль за соблюдением режима прекращения огня и боевых действий российские миротворцы осуществляют на двадцати трех наблюдательных постах.

Управление миротворческим контингентом ВС России осуществляется с командного пункта, расположенного в городе Степанакерте.

Кроме того, российские военные сообщили, что за сутки миротворцами было обнаружено и обезврежено 168 взрывоопасных предметов.

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