Париж, , 21:50 — REGNUM Во Франции началось расследование против четырех полицейских, которые оскорбили и избили чернокожего музыкального продюсера. Об этом в пятницу, 27 ноября, сообщает Le Figaro.

После того, как видеозапись, сделанная скрытыми камерами 26 ноября, на которой видны избиения, разлетелась по сети, полицейские были уволены и арестованы. Генеральная инспекция национальной полиции Франции начала расследование по делу о «насилии».

Как сообщало ИА REGNUM, 27 ноября президент страныЭммануэль Макронзаявил, что был «шокирован»видеозаписью избиения чернокожего музыкального продюсера полицейскими в Париже, и потребовал наказать виновных.

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