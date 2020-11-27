Москва, , 20:20 — REGNUM МИД России рекомендует США в будущем воздержаться от авантюр с нарушением границ РФ, подобных вторжению американского эсминца «Джон Маккейн» в российское территориальное море, сообщается в заявлении, опубликованном 27 ноября Министерством иностранных дел РФ.

В заявлении подчеркивается, что Россия оставляет за собой право на ответные действия.

«Очевидно, что через подобного рода «бряцание оружием» США осознанно идут на обострение, вновь подтверждая, что на нынешнем историческом отрезке силовые методы отстаивания собственных внешнеполитических позиций для них являются наиболее предпочтительными», — указано в заявлении МИД РФ.

«Настоятельно призываем США воздержаться от подобных авантюр в будущем. В противном случае ответственность за возможные последствия будет полностью лежать на американской стороне. Оставляем за собой право на ответные действия», — подчеркивает российское внешнеполитическое ведомство.

Как сообщало ИА REGNUM, эсминец ВМС США «Джон Маккейн» на два км углубился в российские территориальные воды в заливе Петра Великого и покинул их после предостережения от большого противолодочного корабля Тихоокеанского флота РФ «Адмирал Виноградов» о готовности таранить корабль-нарушитель.

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