Нижний Новгород, , 20:20 — REGNUM В 2021 году мэрия Нижнего Новгорода планирует потратить 23 млн 250 тысяч рублей из городского бюджета на информатизацию муниципального управления и на информационное освещение деятельности органов местного самоуправления в прессе, передает «Нижний сейчас».

Из этих денег руководство областного центра намерено выделить 20 млн 860 тысяч рублей — на обеспечение подведомственных организаций и редакции СМИ, а остальные 2 млн 380 тысяч рублей — на освещение своей деятельности в СМИ.

Всего же на программу развития городского информационного общества администрация Нижнего Новгорода планирует израсходовать 107 млн рублей.