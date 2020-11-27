Москва, , 20:19 — REGNUM Законопроект об уголовной ответственности за клевету в интернете, а также клевету, соединенную с обвинением лица в совершении преступления против половой неприкосновенности и половой свободы личности, разработал депутат Госдумы от «Единой России» Дмитрий Вяткин.

Соответствующий проект закона поддержала комиссия правительства РФ по законопроектной деятельности.

Парламентарий предлагает новую редакцию ст. 128.1 Уголовного кодекса (УК) РФ («Клевета»), которой планируется установить ответственность за клевету, совершенную публично с использованием информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе интернета. Сейчас штрафом в сумме до 1 млн рублей наказывается «клевета, содержащаяся в публичном выступлении, публично демонстрирующемся произведении или СМИ».

Одновременно предлагается установить наказание за «клевету, соединенную с обвинением лица в совершении преступления против половой неприкосновенности и половой свободы личности», пишет ТАСС.