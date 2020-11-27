Брюссель, , 21:49 — REGNUM Иранский дипломат Ассадола Ассади, суд над которым за подготовку покушения на оппозиционный Национальный совет Ирана, расположенный в Париже, начался в пятницу, 27 ноября, в бельгийском городе Антверпен, не явился на заседание, передает Le Figaro.

Как сообщают журналисты, Ассади, которому на попытку организации взрыва в 2018 году на съезде Национального совета в пригороде Париже Сен-Дени, грозит пожизненное заключение, ставит под вопрос законность суда на ним. На заседание явились только три его предполагаемых сообщника.

«Мой клиент попросил меня представить его сегодня. Он уважает суд, но он считает, что должен был бы воспользоваться дипломатическим иммунитетом, и поэтому суд, по его мнению, не является законным», — заявил адвокат бывшего дипломата, клиентом которого также ранее был президент США Дональд Трамп, Руди Джулиани.

Напомним, по данным властей Франции, Ассади действовал по приказу служб внешней разведки Ирана, но Тегеран отрицает любую связь с покушением на Национальный совет, который считает террористической организацией. Сам обвиняемый, являющийся первым дипломатом Ирана, которого судят в Европе по подобному обвинению, пока не представил никаких объяснений.

Как сообщало ИА REGNUM, 27 ноября в Антверпене началось рассмотрение дела иранского дипломатаи его предполагаемых сообщников, обвиняемых в подготовке покушения на представителей оппозиционного Национального совета Ирана, расположенного во Франции.

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