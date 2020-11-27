Киев, , 20:08 — REGNUM Власть президента Украины Зеленского, продолжающая политику Порошенко и активно поддерживающая неонацистские группировки, покрывает преступления фашистского режима, свергнутого в результате Победы в Великой Отечественной войне, и поэтому заслуживает самого сурового осуждения.

Об этом журналистам сегодня, 27 ноября, заявил глава политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь», народный депутат Украины Виктор Медведчук, передает корреспондент ИА REGNUM.

Таким образом политик прокомментировал голосование Украины против резолюции о борьбе с героизацией нацизма на комитете Генассамблеи ООН, а также финансирование украинской властью социально опасных проектов радикалов, в частности их военно-тренировочных лагерей.

Политик акцентировал внимание на том, что, несмотря на пандемию коронавируса и серьезнейшие экономические проблемы, власть Зеленского находит деньги для финансирования через министерство молодежи и спорта десятков социально опасных проектов радикалов, их военно-тренировочных лагерей для молодых людей якобы «во имя патриотического воспитания, дальнейшего развития национального самосознания и духовности».

Медведчук особо отметил, что ультраправые группировки, такие как «Молодежный национальный конгресс», «Движение сопротивления капитуляции» и другие, в рамках проектов, подобных полевой игре «Гурбы-Антоновцы», семинаров типа «Курс свободных людей», собраний «Повстанческая стража», Insurgent Fire и прочих по сути используют деньги украинских налогоплательщиков для привлечения и радикализации молодежи, а также «промывки мозгов».

«Радикалы открыто пишут на своих веб-сайтах, что правительство финансирует сеть региональных лагерей… где, по информации СМИ, молодежи системно прививается приверженность к ультранационализму и фашизму. При отсутствии какого-либо контроля со стороны государства молодых людей обучают владению оружием и потом активно привлекают к националистическим акциям», — с возмущением заявил лидер ОПЗЖ.

Медведчук в своем заявлении констатировал, что власть своим бездействием и попустительством фактически признает приемлемыми циничные избиения, зверские расправы радикалов с представителями оппозиционных по отношению к ним политических партий и журналистами, а финансированием подобных акций создает питательную среду для развития радикализма, русофобии и нетерпимости.

«Недавно лондонский Центр противодействия цифровой ненависти (Center for Countering Digital Hate, CCDH), британские издания Thе Gardian и The Observer также с обеспокоенностью сообщали, что украинские ультраправые батальон «Азов» и Mizanthropic Division занимаются вербовкой молодых радикалов в Европе для участия в акциях в Украине. «Азов» приглашает на тренировки в свои военизированные лагеря и членов американской экстремистской организации Rise Above», — проинформировал политик.

А украинская власть, подчеркнул Медведчук, не просто закрывает глаза на тренировочные лагеря национал-радикалов на территории страны — она приложила руку к финансированию подобных мероприятий.

Причем, заявил народный депутат Украины, это не обычное головотяпство, как можно было бы предположить, зная вопиющий непрофессионализм власти, а системная политика. Подтверждением этого является тот факт, что 18 ноября 2020 года на комитете Генассамблеи ООН 122 государствами была принята резолюция о борьбе с героизацией нацизма, а Украина вновь проголосовала против.

«Уверен, что власть Зеленского, продолжающая политику Порошенко и активно поддерживающая неонацистские группировки, покрывает преступления фашистского режима, который был свергнут в результате нашей Победы в Великой Отечественной войне, а потому заслуживает самого сурового осуждения и должна быть отправлена на свалку истории вслед за своими идейными вдохновителями», — резюмировал лидер ОПЗЖ Виктор Медведчук.

ИА REGNUM напоминает, что ранее в партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» заявили, что полную ответственность за нежелание осудить героизацию нацизма несет президент Украины Владимир Зеленский.

Также отметил, что именно радикальные группировки, о которых говорит Медведчук, сыграли ключевую роль в госперевороте на Украине зимой 2014 года.