Москва, , 20:05 — REGNUM Мировой участок Таганского района 13 февраля 2020 года постановил признать Twitter и Facebook виновными по ч. 8 ст. 13.11 Кодекса об административных правонарушениях («Нарушение законодательства Российской Федерации в области персональных данных») и назначить обеим компаниям административный штраф в размере четырех млн рублей. Требования об отчете о локализации в РФ баз персональных данных российских пользователей Twitter и Facebook были направлены Роскомнадзором в конце декабря 2018 года, но ведомство не получило конкретного ответа от компаний.

Как следует из поправок в российский закон «О персональных данных», которые вступили в силу 1 сентября 2015 года, информация о российских пользователях соцсетей должна храниться в России.

Председатель комиссии по правовому обеспечению цифровой экономики московского отделения Ассоциации юристов России (АЮР) Александр Журавлев считает, что выплата Facebook обусловлена несколькими факторами.

«Во-первых, на сегодняшний день ФБ исчерпал все способы защиты своих прав. Раньше он пытался обжаловать свой штраф, как в самом процессе, так и в рамках дополнительного производства. Соответственно, на сегодняшний день, как бы он не пытался, есть все законные основания для того, чтобы решение суда было исполнено», — рассказал юрист в беседе с корреспондентом ИА REGNUM.

«Во-вторых, эта оплата объективностью, которая сегодня проявляется на законодательном ровне. и которая связан с тем, что сейчас просматривается возможность изменения законодательства, которое регулирует как деятельность непосредственно самих интернет-платформ, так и ответственность, связанную с исполнением российского законодательства», — подчеркнул он.

Оплата этого штрафа — шаг вперед со стороны Facebook, считает Председатель комиссии по правовому обеспечению цифровой экономики московского отделения АЮР.

«Прошло почти девять месяцев с момента его вынесения, и спустя длительное время, Facebook штраф все-таки оплатил. И есть вероятность того, что Facebook все-таки двинется в сторону исполнения российского законодательства», — отметил эксперт.

«Но важно сказать, что даже при такой оплате даже на сегодняшний день за ФБ есть другие нарушения, связанные с отсутствием противоправного или дискриминационного контента на территории РФ, которые все равно необходимо законодательно закреплять для того, чтобы российские законы были исполнимы, и в том числе распространяли свои действия на подобных нарушителей», — завершил свой комментарий Александр Журавлев.

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