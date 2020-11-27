Бишкек, , 20:03 — REGNUM Рейды по соблюдению правил эпидемиологической безопасности проходят в Нижнем Новгороде. На днях проверки состоялись в торговых центрах Сормовского района. Большинство сотрудников, работающих в центрах соблюдают правила нахождения в закрытых помещениях. Об этом пишут нижегородские СМИ 27 ноября.

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В связи с пандемией коронавируса в Нижнем Новгороде в общественных местах усилены меры безопасности. Так, для нахождения в торговых центрах сотрудникам и посетителям требуется соблюдать дистанцию и носить маски и перчатки.

Администрации торговых центров и работающие в помещениях сотрудники обязаны иметь индивидуальные средства защиты, соблюдать режим работы кафе и ректоратов, наносить разметки для дистанцирования, а также предоставлять посетителям антисептики и одноразовые масок.

«За 1,5 месяца в Сормове проверено более 1 800 объектов. За это время выдано 27 протоколов за различные нарушения», — пишет «НИА Нижний Новгород».

ИА REGNUMнапоминает, что за одну неделю ноября сумма штрафов за нарушение «ковид-безопасности» в Нижегородской области составила около 1,5 миллиона рублей. Выписано 775 протоколов о нарушениях, проведено более девяти тысяч профилактических бесед.