Париж, , 21:49 — REGNUM Председатели палат французского парламента, Национального собрания и Сената, Ришар Ферран и Жерар Ларше выступили против предложения премьер-министра страны Жана Кастекса создать специальную комиссию для изменения статьи 24 закона о глобальной безопасности.

Как сообщает Le Figaro, в пятницу, 27 ноября, в ходе телефонной беседы Ферран и Ларше выразили главе правительства свое «живое возмущение» и «несогласие» с его инициативой, поскольку она представляет «угрозу миссии парламента» и «разделению властей».

Напомним, 27 ноября Кастекс заявил, что создаст специальную комиссию для переработки статьи 24 закона о глобальной безопасности, предполагающей наказание в виде штрафа в 45 тысяч евро за создание и распространение фотографий полицейских при разгоне протестов.

Французские журналисты считают, что закон нарушает право на свободу слова и свободу информации.

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