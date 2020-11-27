Бишкек, , 19:36 — REGNUM «Некоторые участники совещания предлагали сменить название Киргизской Республики. Никакого переименования не будет», — заявил сегодня, 27 ноября, на пресс-конференции член конституционного совещания, доктор юридических наук Болот Токтобаев.

По его словам, в ходе заседаний некоторые участники конституционного совещания выступали за внесение в проект новой конституции Киргизии другого названия страны. В частности, речь шла о переименовании в Киргизскую Народную Республику.

«Хотелось бы отметить, что официальное название страны останется прежним — «Кыргызстан» и «Кыргызская Республика», — подчеркнул профессор.