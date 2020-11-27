Киев, , 19:17 — REGNUM Россия не заинтересована, чтобы Владимир Зеленский оказался успешным президентом Украины.

Об этом заявил секретарь украинского Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов в интервью журналу «Фокус», материал опубликован сегодня, 27 ноября.

«Россия не заинтересована, чтобы Владимир Зеленский был успешным президентом — это квинтэссенция всего процесса», — сказал Данилов.

Он также заявил, что пока Россия «не уйдет из Крыма и части Донбасса», все переговоры и договоренности между Киевом и Москвой будут «крайне шаткими с точки зрения их выполнения».

«А вижу ли я, что Россия может уйти? Нет», — уточнил секретарь украинского Совета национальной безопасности и обороны.

Данилов также признал, что в последнее время относительно Украины ведутся разговоры о т.н. «хорватском варианте» для Донбасса — но все забывают, добавил силовик, что у Хорватии нет границы с Россией.

ИА REGNUM напоминает, что ранее на этой неделе в СМИ появилась информация, что в ближайшие дни может состояться телефонный разговор между президентами Путиным и Зеленским. 25 ноября пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в ближайшие дни такого разговора нет в планах президента.

«С другой стороны, при необходимости такой разговор очень легко может быть согласован через имеющиеся каналы общения», — добавил он.

Также 25 ноября пресс-служба главного управления разведки (ГУР) минобороны Украины заявила, что Россия активно проводит кампанию по дискредитации нынешнего украинского руководства.