Москва, , 19:10 — REGNUM В приближении к думским выборам 2021 года эксперты открывают цикл прогнозов о составе Государственной думы VIII созыва.

«Последнее время раздается достаточно много неосторожных и необдуманных прогнозов. И поэтому, я думаю, необходимо быть более аккуратным и более чутко подходить к прогнозированию к этом отношении. Конечно, хотелось бы видеть максимум возможного у «Единой России», но каким может быть этот максимум? Безусловно, вполне удовлетворительным результатом для партии будет «уверенное большинство», то есть 250 мандатов. Из них приблизительно 40% составит список, и 150 с небольшим мандатов принесет. вероятно, результат по одномандатным округам», — рассказал в беседе с корреспондентом ИА REGNUM директор Центра политического анализа (ЦПА) Павел Данилин.

«Подобная дума будет, безусловно, контролироваться «Единой Россией», но при этом она будет гораздо более представительской, и такой результат, в целом, как мне кажется. удовлетворит всех участников избирательного процесса, и «Единую Россию» в том числе. Потому что сейчас ситуация кардинально отличается от ситуации 2016 года, которая в свою очередь, во многом опиралась на события года 2014, на общественный подъем, связанный с возвращением Крыма, на единение всех здоровых сил общества вокруг президента», — продолжил эскперт.

«Сейчас же мы имеем депрессивную экономическую ситуацию, во — вторых, депрессивную социальную обстановку, связанную с пенсионной реформой, и в — третьих, депрессивную психологическую ситуацию, связанную с COVID-19. Все это, безусловно, не может не сказаться на уровне поддержки власти, и поэтому надо быть очень и очень аккуратным в прогнозах, особенно, если это прогнозы слишком бравурные, не основывающиеся на реальной социологии и на понимании сложности политического процесса», — завершил свой комментарий Павел Данилин.