Москва, , 18:36 — REGNUM Десятый Всероссийский Форум по корпоративному управлению — ежегодная площадка, собирающая представителей власти, бизнеса и сообщества для обсуждения стратегических вопросов управления — прошел в режиме он-лайн, и объединил около тысячи директоров крупных компаний, управленцев разного уровня, бизнесменов.

Один из участников форума, лидер партии «Новые люди», основатель компании Faberlic Алексей Нечаев представил в своем выступлении пять «антикризисных» рекомендаций, которые предложил применить не только в бизнесе, но в политике.

«Мы, бизнес, не повышаем, а держим цены и жертвуем маржой — потому что нам важны наши потребители. Однако государство и госкомпании почему-то не следуют нашему примеру — тарифы естественных монополий и на ЖКХ постоянно растут. Почему мы можем найти способ удержать цены, а государство — нет? Почему мы ведем себя более человечно и социально ответственно, а государство относится к людям по-бизнесовому?», — рассказал Алексей Нечаев.

«Если всё время жертвовать маржой, можно разориться, поэтому мы сокращаем расходы. Государство же продолжает их наращивать — содержит прожорливый административный аппарат (уже сейчас чиновников в 2 раза больше, чем в СССР перед его распадом), тратит на неэффективные институты развития. Хорошо, что их начали упразднять, но это лишь начало большого пути, так как кризис — это время резать косты. На эти институты развития («Роснано», «Сколково» и другие) государство потратило 5 триллионов рублей. Пусть отчитаются, на что эти деньги потрачены и с каким результатом. Например, в РФПИ у Кирилла Дмитриева видны результаты — покажите, где еще», — потребовал основатель компании Faberlic.

«Когда снижается маржа и срезаются расходы, идет сжатие бизнеса. Мы это уравновешиваем развитием. Для нашего бизнеса таким расширением стал выход на новые рынки, до которых раньше руки не доходили — это Восточная и Западная Европа. Мы улучшили переводы сайтов на другие языки, удешевили логистику и выпустили специальные продукты для этих рынков. Государство должно развивать цифровую экономику и стимулировать производство новых товаров, бороться за новые рынки. У нас маленькая экономика — всего 2% мирового ВВП. Нужно поощрять предпринимателей, снижать налоговое бремя. Поддерживать — в том числе и морально. Недавно Аркадию Ротенбергу вручили звезду «Героя труда». Считаю, что у нас десятки тысяч предпринимателей, которые тоже достойны вручения государственных наград за их труд», — подчеркнул бизнесмен и политик.

«Мы в этом году запустили 670 новинок, в прошлом году 450 новинок. Государству Россия тоже нужно обновление линейки товаров. Нас в мире должны узнавать именно как создателей инновационных продуктов», — рассказал он.

«Нужно производить яркие, современные товары. И поэтому уже две трети наших новинок созданы совместно с международными компаниями, с партнерами. Для государства стратегия «осажденной крепости» неэффективна в кризис. Нам нужно наращивать межстрановую кооперацию, искать способы выйти на новые рынки», — отметил Алексей Нечаев.

По его словам, опрос ВЦИОМ показал — более 40% избирателей сегодня считают, что все четыре парламентские партии не представляют их интересы, 39% опрошенных уверены, что перемены важнее стабильности, и этот показатель растет, прибавляя по 1% в месяц. К моменту выборов в Госдуму в сентябре 2021-го эти взгляды может поддержать половина электората.

«Люди хотят обновления власти, развития страны, но этого не получают. А ведь поколения наших родителей и прародителей инвестировали свои жизни, свои судьбы, чтобы построить огромную страну. Мы не податное население, не потребители государственных услуг. Мы, наши родители и дети — совладельцы нашей страны. При этом половина людей не чувствуют себя представленными во власти и не может влиять на судьбу своего актива. Это надо менять. Это и есть цель партии «Новые люди», — подчеркнул Алексей Нечаев.

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