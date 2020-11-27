Анкара, , 20:44 — REGNUM Король Саудовской Аравии Сельман бен Абдулазиз 21 ноября провел телефонный разговор с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом перед саммитом лидеров G20, который возглавляет Саудовская Аравия. Об этом сообщает турецкое новостное агентство Hürriyet 27 ноября.

В ходе беседы обсуждались отношения двух стран. Собеседники также обменялись мнениями по поводу саммита лидеров G20. Президент Эрдоган и король Сельман договорились открыть «новые каналы диалога» для развития двусторонних отношений и устранения противоречий.

Король Сельман отметил, что Саудовская Аравия в ближайшие периоды пойдет по пути развития отношений с Турцией, сохранив при этом свою позицию по конфликтам в регионе, порождающими экономические проблемы.

Кроме того, собеседники подчеркнули, что «полуофициальное эмбарго» Саудовской Аравим по отношению к турецким товарам является пагубным решением для обеих стран.

Напомним, Саудовская Аравия, которая в течение некоторого времени проводила агрессивную политику в отношении Турции по различным вопросам, последнее время стремится проводить политику сближения с Анкарой.