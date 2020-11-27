Киев, , 17:46 — REGNUM Внеплановая проверка украинского телеканала ZIK после анонса теламарафона «Реванш соросятни» — это лучшее признание заслуг главы политсовета «Оппозиционной платформы — За жизнь» Виктора Медведчука в борьбе против иностранных агентов влияния, которых на Украине еще называют «соросята».

Об этом заявил в своем комментарии сегодня, 27 ноября, украинский политический эксперт Александр Зубченко.

Подчеркнул, что лишь только один анонс телемарафона «Реванш соросятни» длительностью 2 минуты 33 секунды вызвал панику в определенных политических кругах Украины и как результат — внеплановую проверку телеканала.

«За это короткое время ZIK умудрился «скрыто разжечь вражду»; «повлиять на психику зрителя»; «начать подстрекательство к насильственным действиям». Аплодирую стоя! Менее чем за три минуты так уделать «соросню» — это просто гениально!» — восхищается публицист.

Зубченко делает вывод, что украинский национальный совет по телевидению и радиовещанию под руководством Ольги Герасимьюк тем самым фактически официально признал сотрудников грантовых организаций Джорджа Сороса агентами влияния США.

«Итак, «соросята» — «неопределенная социальная категория лиц, обладающая совокупными признаками принадлежности к реализации интересов граждан США». Все точно. Именно «неопределенная социальная категория», поскольку они не пашут, не сеют, не строят, а гордятся американской демократией на платной основе», — приходит к выводу эксперт.

Вместе с тем Зубченко обращает внимание, что срок полномочий главы нацсовета Ольги Герасимьюк закончился еще в 2019 году — «но кого это, собственно говоря, волнует?».

По мнению эксперта, внеплановая проверка — это лучшее признание заслуг депутата Рады Виктора Медведчука в борьбе против иностранной агентуры.

«Неопределенная социальная группа» находится в страшной опасности… Лучшее признание вклада Виктора Медведчука в борьбу с группой, которая не смогла определить свой социальный и половой статус, даже придумать сложно. За две минуты тридцать секунд в «соросятнике» произошел мощный взрыв мозгов. Ну или того, что им заменяет серое вещество», — иронизирует он.

Зубченко поясняет, что у Виктора Медведчука большой опыт борьбы против иностранной агентуры, поскольку «он их гоняет с начала нулевых, когда состоялось первое массовое пришествие «соросни» под видом «экспертов» и депутатов от «Нашей Украины» Виктора Ющенко».

В завершение эксперт подчеркивает, что, несмотря на санкции США, Виктор Медведчук не только не уехал из Украины, но и, по сути, его влияние растет год от года.

«Американское правительство высоко оценило заслуги главы политсовета «Оппозиционной платформы», еще в 2014 против него ввели персональные санкции. Правда, Медведчук оказался единственным из участников санкционного списка, кто не уехал из Украины. И санкции США, как видим, никак не сказались на том, что его влияние год от года только растет. Разворошил-таки «соросятник»!» — заключает публицист Александр Зубченко.

ИА REGNUM напоминает, что в заявлении нацсовета говорится — во время анонса марафона звучали высказывания «с признаками разжигания вражды и ненависти», которые можно рассматривать «как подстрекательство к определенным негативным действиям насильственного характера, и такие, что вызывают чувство неприязни, вражды к определенной категории людей». Проверку вещателя Нацсовет проведет с 14 по 29 декабря 2020 года.