Минск, , 17:29 — REGNUM Зампреды правительств России Александр Новак и Белоруссии Юрий Назаров обсудили 27 ноября условия поставок в 2021 году российских нефти и газа в Белоруссию, а также переориентацию экспорта белорусских нефтепродуктов на российские. Об этом сообщает пресс-служба правительства Белоруссии.

Совмин информирует: «Стороны обсудили вопросы двустороннего сотрудничества в области поставок в Белоруссию нефти и природного газа, а также переориентации экспортных поставок белорусских нефтепродуктов».

«По итогам встречи заинтересованным органам госуправления даны поручения, дальнейшие консультации будут продолжены», — сказано в кратком официальном сообщении.

Напомним, ранее Александр Лукашенко поручал правительству проработать диверсификацию белорусских грузов с портов прибалтийских республик Евросоюза на российские порты, в частности — Усть-Лугу (Ленинградская область). Поводом такого решения стали недружественные действия прибалтийских партнёров «многовекторного» официального Минска. Так, власти Литвы провозгласили «президентом Белоруссии» экс-кандидата в президенты на выборах 2020 года Светлану Тихановскую.

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