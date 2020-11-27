Бишкек, , 17:20 — REGNUM «Русский язык для киргизстанцев является очень близким и значительно повлиял на социально-экономическое и культурное развитие нашего горного края», — заявил и. о. президента Киргизии Талант Мамытов, комментируя обеспокоенность киргизстанцев по поводу языкового вопроса.

По словам политика, исторически сложилось так, что русский язык сыграл огромную прогрессивную роль в формировании киргизской культуры и системы просвещения.

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«Именно через русский язык киргизы познавали мир и, наоборот, мир познавал кыргызов. Недаром говорят: «Русский и киргизский языки — крылья одной птицы». Политические игры и всякие инсинуации вокруг языкового вопроса недопустимы», — подчеркнул он.

Также исполняющий обязанности главы государства отметил, что основной поток трудовой миграции из Киргизии идет именно в Россию.

«Это одна из причин, почему киргизстанцы хотят изучать официальный язык. Сегодня в рамках ЕАЭС потребность в знании русского языка возрастает, учитывая, что именно русский язык является главным средством коммуникации в рамках евразийского объединения», — резюмировал Мамытов.