Краснодар, , 17:03 — REGNUM Заместитель главы Новороссийска Краснодарского края оштрафован за неисполнение законных требований, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе прокуратуры края 27 ноября.

Дело об административном нарушении по ст. 17.7 КоАП РФ («Умышленное невыполнение требований прокурора, вытекающих из его полномочий») было возбуждено в отношении чиновником прокуратурой. Ранее надзорное ведомство направило в администрацию запрос о предоставлении необходимых для проведения проверки документов и материалов, статистических и иных сведений. Чиновник предоставил информацию, изучение которой показало, что предоставленные администрацией сведения являются недостоверными.

Октябрьский районный суд Новороссийска, рассмотрев дело, признал вице-мэра виновным в совершении административного правонарушения, ему назначено наказание в виде административного штрафа.