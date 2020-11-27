Тюмень, , 16:41 — REGNUM В тюменском городе Тобольске приземлились два самолёта администрации президента России. Воздушные судна принадлежат «Специальному лётному отряду «Россия», сообщает портал 72.ru со ссылкой на сервис Flightradar24.

Прилетели два борта — RA-64 059 и RA-64 528.

«По предварительным данным, сейчас в регион прилетают люди, которые будут сопровождать Владимира Путина и обеспечивать его безопасность», — сообщает издание.

Отметим, что слухи о визите главы государства в Тобольск муссируются с июля 2020 года. В частности, президента России ждали на Тюменском нефтегазовом форуме, который проходил в конце сентября.

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