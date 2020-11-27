Москва, , 16:33 — REGNUM Официальный представитель министерства обороны РФ Игорь Конашенков резко осудил заявление министра обороны ФРГ Аннегрет Крамп-Карренбауэр, призвавшей вести переговоры с Россией «с позиции силы». Об этом сообщили в пресс-службе российского военного ведомства.

«Несколько дней назад глава минобороны ФРГ госпожа Аннегрет Крамп-Карренбауэр, выступая в Бундестаге, призвала вести переговоры с Россией о разоружении «с позиции силы». Она подчеркнула, что «это всегда была хорошая позиция германской внешней политики, и так должно остаться в будущем»… Вынуждены констатировать, что уже не в первый раз заявления отдельных политиков Федеративной Республики Германия в отношении выстраивания диалога с Россией напоминают попытки школьника младших классов компенсировать незнание предмета громкостью произносимого абсурда», — заявил Конашенков.

«Госпожа Аннегрет Крамп-Карренбауэр, не так давно заняла кресло главы оборонного ведомства Германии. Но, как и предшественница, демонстрирует неспособность предложить что-либо значимое для реального укрепления безопасности в Европе. Вынуждены напомнить госпоже Крамп-Карренбауэр, что именно предложенная ею на днях в Бундестаге «хорошая позиция германской внешней политики» вести диалог «с позиции силы» в двадцатом веке уже приводила к трагическим последствиям для всего мира, самой Германии и немецкого народа», — пояснил представитель Минобороны РФ.

Ранее сообщалось, что заявление Крамп-Карренбауэр вызвало бурную негативную реакцию как у представителей российского экспертного сообщества, так и у пользователей социальных сетей.