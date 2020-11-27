Москва, 27 ноября 2020, 16:17 — REGNUM Спикер Госдумы Вячеслав Володин обсудил с председателями парламентов стран ОДКБ подготовку проведения заседания Парламентской Ассамблеи, которое состоится 30 ноября, сообщает сайт нижней палаты парламента.
В ходе разговора обсуждались вопросы гармонизации национальных законодательств государств-членов ОДКБ, вопросы законодательного регулирования в области цифровой и экономической безопасности, защиты информации, противодействия терроризму и экстремизму, организованной преступности, противодействия кибервызовам и угрозам.
Разговор состоялся с председателем Палаты представителей Национального собрания Белоруссии Владимиром Андрейченко, председателем Мажилиса Парламента Республики Казахстан Нурланом Нигматулиным, председателем Жогорку Кенеша Киргизской Республики Талантом Мамытовым, председателем Маджлиси милли парламента Республики Таджикистан Рустами Эмомали.
Ранее состоялся разговор с председателем Национального Собрания Республики Армения Араратом Мирзояном.
Как сообщало ранее ИА REGNUM, в 2020 году в ОДКБ председательствует Российская Федерация. Совместное заседание Совета и пленарное заседание Парламентской Ассамблеи ОДКБ пройдет в формате видеоконференцсвязи.