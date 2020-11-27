Москва, , 16:16 — REGNUM Окружение возможного будущего президента США Джо Байдена состоит из «ястребов», которые крайне негативно настроены в отношении России. Об этом 27 ноября заявил немецкий общественный и политический деятель Дмитрий Ремпель на телеканале «Россия 24».

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«Будет ли всё зависеть от Байдена? Я думаю, что здесь очень сильную роль играть будет его свита. И если мы посмотрим, кого он предлагает в тот же самый Госдеп, то мы увидим, что это фактически одни ястребы. И они в большей степени русофобы, и будут стараться прежде всего думать не о Европе, а будут думать о том, как навредить России», — заявил Ремпель.

«Может быть, и даже в ущерб каких-то интересов европейских, которые они не учитывали и учитывать не будут», — отметил он.

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