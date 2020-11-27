Москва, , 16:12 — REGNUM Попытки Евросоюза что-либо противопоставить попыткам США вводить санкции против «Северного потока — 2» в первую очередь были реакцией на личность Трампа. Об этом 27 ноября заявил немецкий общественный и политический деятель Дмитрий Ремпель на телеканале «Россия 24».

«Конечно же, Европа, прежде всего, когда она выступала ещё не так давно против Соединённых Штатов, или пытались, по крайней мере, что-то противопоставить, то они выступали прежде всего против Трампа, который не вписывается в общую концепцию», — заявил Ремпель.

«Сейчас с возможным приходом Байдена — а все это очень сильно здесь ожидают — вся европейская элита ориентирована на демократов и на Байдена. Поэтому я думаю, что будет какой-то торг, какая-то договорённость», — указал он.

Ранее норвежская компания DNV GL покинула проект «Северный поток — 2» из-за угрозы санкций США. Компания занималась проверкой документации и следила за тем, чтобы строительные работы велись по надлежащим стандартам.