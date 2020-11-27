Варшава, , 16:11 — REGNUM 27 ноября мэр польской столицы Рафал Тшасковский обратился к варшавской полиции, в ходе чего обратил внимание на недопустимость применения насилия против протестующих. Об этом сообщает Onet.pl.

«Мы все видели, что произошло 11 ноября на улицах Варшавы. Мы понимаем, что нам, возможно, придется иметь дело с новыми массовыми протестами и демонстрациями в наступающие выходные, и поэтому я обращаюсь к полиции от своего имени», — начал свое выступление варшавский мэр.

Он подчеркнул, в основе деятельности полиции лежит принцип неприменения силы против мирных демонстрантов, а использование так называемых принудительных мер должно быть только в крайних случаях. Особенно в ситуации, когда силы полиции намного больше, чем у демонстрантов.

Варшавский мэр также добавил, что после каждого применения силы по стороны полицейских, особенно прямого принуждения к демонстрантам, должен быть подготовлен отчет и представлен в соответствующий парламентский комитет. «В этом отчете должны быть даны ответы на следующие вопросы: было ли применение силы законным, применялась ли сила соразмерно обстоятельствам, рассматривались ли другие варианты воздействия, и кто дал команду на применение силы», — подчеркнул мэр.

Тшасковский подчеркнул, что, если полиция не выполнит хотя бы одно из указанных поручений, он и многие другие должностные лица местных органов власти рассмотрят вопрос о приостановлении финансовой поддержки полиции.

Напомним, 11 ноября в Варшаве во время несанкционированного митинга в честь Дня независимости произошли стычки между демонстрантами и полицейскими. Кроме того, в республике регулярно проходят и митинги против решения Конституционного суда об ужесточении запрета на проведение абортов. Протестующие анонсировали большой митинг в Варшаве 28 ноября.