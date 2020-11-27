Джакарта, , 16:02 — REGNUM В течение пяти часов следственная группа обыскивала офис подозреваемого в коррупции министра морских дел и рыболовства Индонезии Эди Пробово, сообщает Detik.

Известно, что семь человек из следственной группы прибыли в офис министра 27 ноября 2020 года. Обыск проводился в связи с предполагаемым делом о взяточничестве при экспорте лобстеров.

Министр морских дел и рыболовства Индонезии Эди Прабово является одним из подозреваемых по этому делу.

Ранее Эди Прабово официально подал заявление об уходе с поста министра. Политик ожидает решения президента Индонезии Джоко Видодо в отношении отставки. В настоящее время Лухут Бинсар Панджаитан исполняет обязанности министра морского и рыбного хозяйства страны.

Как сообщало ИА REGNUM, в Индонезии подозреваемый по делу о взяточничестве при экспорте лобстеров министр рыболовства Эди Прабово принёс извинения президенту страны.

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