Санкт-Петербург, , 16:10 — REGNUM Правительство Петербурга обязано вкладывать из бюджета города в Фонд капитального ремонта хотя бы 40% от общей суммы. Такого мнения придерживаются депутаты Законодательного собрания Санкт-Петербурга от «Справедливой России».

Они подготовили соответствующий законопроект, подразумевающий установку этой минимальной обязательной планки.

Заметим, в бюджете 2021 году доля городского бюджета в оплате капремонта многоквартирных домов упала до 7,2%, все остальное должны обеспечить жители своими взносами по квитанциям, для чего придется снова поднять тарифы. Чиновники Смольного неоднократно сетовали, что в Петербурге «слишком низкие» тарифы на капремонт по сравнению с другими регионами.

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«В 2014 году мы выступали против новой системы проведения капремонта, так как федеральная программа 95/5, когда собственники квартир несут только 5% расходов, не была реализована до конца. С нашей точки зрения, государство обязано было сначала провести капремонт и только после этого перекладывать бремя содержания домов на граждан. Тогда депутаты «Справедливой России» обращались в Конституционный суд, который подтвердил обоснованность нашей позиции. Однако, несмотря на решение КС и нормы федерального закона, множество домов до сих пор не отремонтированы. Сейчас, в период пандемии, когда доходы многих петербуржцев снизились, недопустимо перекладывать на них всю ответственность за капремонт и повышать взносы», — считает депутат Надежда Тихонова.

«Эсеры» предлагают внести соответствующие поправки в городской закон «О капитальном ремонте…» — о 40% доле города в фонде.

Заметим, в 2014 году в Петербурге региональным законом уже была установлена такая норма, согласно которой город софинансировал не менее 40% общего объема капремонта. С 2014 по 2016 год город оплачивал более 50%, в 2017 году — ровно 50%.

Затем долю города начали целенаправленно снижать. Так, в 2019 году еще до пандемии городские взносы региональному оператору капремонта составили 31%, или всего 3 млрд рублей. Затем, в 2020 году из-за «коронавирусной» корректировки бюджета сумму почти обнулили — снизили до 343 млн рублей, или 3,6% от необходимых средств.

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В 2021 году эту цифру чуть подняли до 7,2%, но при этом было объявлено о повышении взносов с горожан — с 1 января 2021 жители Петербурга будут платить больше в среднем на 3 рубля за квадратный метр.

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