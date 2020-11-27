Тбилиси, , 16:03 — REGNUM Сотрудники Службы государственной безопасности (СГБ) Грузии установили личность задержанного по подозрению в покушении на телеведущего телеканала «Мтавари архи» Георгия Габунию. Об этом 27 ноября сообщает пресс-служба СГБ.

Когда подозреваемого в покушении задержали, при нём был паспорт на имя Васамбека Бокова. Следователи заподозрили, что документ поддельный.

«В результате проведённых оперативно-разыскных и следственных мероприятий выяснилось, что лицом, задержанным за незаконное приобретение и использование поддельного официального документа, является гражданин Российской Федерации Магомед Гуциев», — говорится в сообщении ведомства.

По данным СГБ, задержанный гражданин РФ неоднократно преодолевал российско-грузинскую границу по поддельному паспорту. Его также обвиняют в слежке за Габунией.

Сообщается, что Гуциеву предъявлены обвинения по статьям «угрозы», «незаконное получение-хранение информации, отражающей личную жизнь», а также «изготовление, сбыт или использование поддельных документов».

Напомним, гражданина России, который находился в Грузии под именем Васамбек Боков, задержали 15 июня. Спустя три дня грузинские телекомпании сообщили, что он якобы прибыл в страну по поручению Рамзана Кадырова и планировал убийство журналиста.

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