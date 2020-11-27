Москва, , 15:52 — REGNUM Несмотря на то, что демократ Джо Байден обещает заняться иммиграционной реформой, когда станет президентом США, в действительности никакой реформы не будет. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 27 ноября заявил профессор Московской высшей школы социальных и экономических наук (МВШСН) Борис Кагарлицкий.

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«Я думаю, что никакой иммиграционной реформы не будет, — сказал Кагарлицкий. — Об этом говорят очень давно. Но в итоге ничего не происходит. Это как с медициной — американскую медицину пытаются реформировать в течение последних 30 лет, если не больше. И ничего тем не менее не удается. Каждая администрация первым делом объявляет, что она что-то сделает с медициной. Но не делает. При Байдене поток мигрантов, может быть, сократится, но только в силу естественных экономических причин».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Кагарлицкий рассказал, демонтирует ли Байден все наследие президента США Дональда Трампа.

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