Бишкек, , 15:51 — REGNUM Госслужба по борьбе с экономическими преступлениями Киргизии возбудила уголовное дело против бывшего вице-премьер-министра Тайырбека Сарпашева. Об этом сегодня, 27 ноября, сообщили в финансовой полиции республики.

Экс-чиновника подозревают в незаконном обогащении.

По данным следствия, Сарпашев, занимая высокие руководящие должности на государственной службе, приобрел большое количество движимого и недвижимого имущества, которое затем оформил на своих близких родственников.

При этом бывший вице-премьер за все годы ни разу не указал это имущество в налоговых декларациях, обязательных для госчиновников.

В ближайшее время Тайырбека Сарпашева планируют вызвать на допрос в финансовую полицию.