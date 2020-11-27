Москва, , 15:50 — REGNUM Задачей любого американского президента теперь будет возврат рабочих мест в США из Китая, чего нельзя добиться, не вступая в конфликт с Пекином. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 27 ноября заявил профессор Московской высшей школы социальных и экономических наук (МВШСН) Борис Кагарлицкий.

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«Джо Байден попытается демонтировать политику Трампа. Но получится ли? Одно дело желание, а другое дело возможности. Но ему в любом случае придется иметь дело с китайской проблемой. Очевидно, что Китай продолжает оставаться главной опасностью для американской промышленности. Главной причиной ее деградации. И так или иначе, перед любой администрацией американского президента встанет задача вернуть рабочие места. А этого невозможно сделать, не вступая в конфликты с Китаем», — сказал Кагарлицкий.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Кагарлицкий рассказал о том, сможет ли Байден управлять своей командой.

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