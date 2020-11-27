Сеул, , 15:59 — REGNUM Власти КНДР призвали представителей северокорейских зарубежных дипмиссий не предпринимать никаких действий, которые могли бы вызвать конфликт с Вашингтоном в период передачи власти. Об этом сообщает KBS со ссылкой на представителей Национального агентства разведки Южной Кореи.

Согласно имеющимся данным, главы дипломатических представительств КНДР предупреждены о персональной ответственности в случае возникновении каких-либо проблем, связанных с США.

Известно, что ранее у южнокорейских спецслужб появилась информация о том, что в Пхеньяне обеспокоены поражением Дональда Трампа на президентских выборах в США, поскольку достигнутые с ним договорённости могут потерять свою силу.

Между тем, предполагается, что восьмой съезд Трудовой партии Кореи, запланированный на январь 2021 года, может быть отложен в связи с пандемией коронавируса.