Москва, , 15:48 — REGNUM Будущему президенту США Джо Байдену придется доказывать, что у него есть какое-то свое мнение, которое отличается от мнения бывшего президента Америки Барака Обамы. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 27 ноября заявил профессор Московской высшей школы социальных и экономических наук (МВШСН) Борис Кагарлицкий. Так он прокомментировал слова Байдена о том, что его президентство не будет третьим сроком Обамы.

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«Байден вынужден доказывать, что у него есть какое-то свое мнение, — сказал Кагарлицкий. — И свои политические особенности. Именно потому, что вся американская пресса оценивает Байдена как политика, который пытается вернуть команду Обамы. И все предварительные назначения — это в основном люди из команды Обамы, которые либо возвращаются на прежние позиции, либо идут на повышение. А учитывая то, что Байден — человек в возрасте и его работоспособность вызывает большие вопросы, то, скорее всего, команда будет рулить сама собой. Байден вряд ли будет в состоянии жестко и эффективно контролировать свою команду. Байден может сколько угодно оправдываться, но он должен объяснить, чем конкретно он отличается от Обамы. Иначе это просто общие слова».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее политолог Владимир Шаповалов заявил, что политика будущего президента США Джо Байдена в отношении союзников США будет более мягкой.

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