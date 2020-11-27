Москва, , 15:48 — REGNUM Санкции против европейских компаний, занятых в проекте «Северный поток — 2», неизбежно будут введены. Об этом 27 ноября заявил директор Фонда энергетического развития Сергей Пикин на телеканале «Россия 24».

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"Думаю, в любом случае, если (эти меры попадут) в военный бюджет, и он будет принят — потому что это беспроигрышная комбинация, любой президент подписывает военный бюджет, как это было в прошлом году, — то это произойдёт», — заявил Пикин.

По его мнению, на этом этапе от президента мало что будет зависеть, однако затем он может попытаться исключить санкции.

«Будет возможен какой-то размен. Допустим, немцы пообещают, что построят ещё дополнительный терминал по приёму сжиженного газа, заключат какие-то контракты… будут пытаться как-то полемику смягчать», — указал он.

«В любом случае американцам надо заново будет выстраивать отношения с Евросоюзом», — подчеркнул Пикин.

Ранее норвежская компания DNV GL покинула проект «Северный поток — 2» из-за угрозы санкций США. Компания занималась проверкой документации и следила за тем, чтобы строительные работы велись по надлежащим стандартам.