Москва, , 15:34 — REGNUM Новые санкции против компаний, работающих по проекту «Северный поток — 2», могут окончательно подорвать отношения США с Евросоюзом. Об этом 27 ноября заявил директор Фонда энергетического развития Сергей Пикин на телеканале «Россия 24».

«Северный поток-2» Harald Hoyer

«Здесь, я думаю, Байден ещё несколько раз подумает, надо ли выстраивать, с одной стороны, (отношения) с Евросоюзом заново, или как-то попытаться смягчить свою позицию: в какой-то степени и в отношении проектов, где европейцы серьёзно инвестируют», — заявил Пикин.

По его мнению, даже если «Северный поток — 2» не случится, объём поставок газа в Европу не поменяется.

«По большому счёту, вся вот эта битва американцев против «Северного потока — 2» — это больше политизированная тема. И даже не против России как таковой, а во многом против тех же европейских инвестиций, европейский компаний», — указал он.

Ранее норвежская компания DNV GL покинула проект «Северный поток — 2» из-за угрозы санкций США. Компания занималась проверкой документации и следила за тем, чтобы строительные работы велись по надлежащим стандартам.