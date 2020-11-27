Джакарта, , 15:34 — REGNUM В разгар пандемии COVID-19 Индонезия и Япония открывают инвестиционные возможности для цифровых стартапов, сообщает внешнеполитическое ведомство страны.

Об этом стороны договорились в ходе деловой встречи, организованной генеральным консульством Индонезии в Осаке в сотрудничестве с экономической федерацией региона Кансай в Японии.

Индонезийскими цифровыми компаниями, которые участвовали в деловой встрече, были MDI Ventures, Alodokter, Widya Robotic Indonesia, Legalku и Kata. ai, каждая из которых встретилась отдельно с восемью японскими компаниями, такими как Konica Minolta, Sompo Japan и Takenaka.

По данным источника, онлайн-мероприятие проводилось с целью привлечь инвестиции компаний Кансай в индонезийские цифровые стартапы, открытия возможностей для венчурного капитала из Индонезии в Кансай и налаживания партнерских отношений между Кансай и индонезийскими цифровыми компаниями.

В своем выступлении генеральный консул Индонезии в Осаке Мирза Нурхидаят заявил, что эпидемия коронавируса придала силы цифровому бизнесу, о чем свидетельствует положительный рост на фоне глобального экономического спада.

Как сообщало ИА REGNUM, в Индонезии снова зафиксировано рекордное число новых случаев заражения коронавирусом.

Читайте также: В Индонезии во второй раз за неделю побит рекорд по COVID-19