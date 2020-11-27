Нур-Султан, , 15:33 — REGNUM Депутат Мажилиса (нижней палаты парламента) Казахстана Нуржан Альтаев, избравшийся от партии «Нур Отан» («Свет Отечества»), заявил о намерении создать новую партию, сообщает 27 ноября издание InformBuro.

По его словам, партия будет создана на базе союза промышленников и предпринимателей El-Tiregi. Альтаев считает, что в Казахстане есть только одна партия — «Нур Отан».

«У нас, говорят, есть ряд политических партий, но это всё псевдопартии. Условно говоря, какие-то макеты, а не партии», — считает депутат. Он считает, что в Казахстане наблюдается «падение государственности».

В качестве примера он привел соседей, которые заявляют о региональном лидерстве. «Они (вероятно Узбекистан — прим. ИА REGNUM) не воруют у самих у себя, они пользуются этим моментом», — считает депутат.

Он добавил, что Казахстану нужна политическая сила, которая будет говорить правду. Альтаев не прошел в новый список «Нур Отан» на выборы в январе 2021 года. Он считает, что это произошло из-за его критики власти.