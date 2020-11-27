Париж, , 15:39 — REGNUM Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что был «шокирован» видеозаписью избиения чернокожего музыкального продюсера полицейскими в Париже, и потребовал наказать виновных. Об этом в пятницу, 27 ноября, сообщает France Info.

По заявлению администрации главы государства, Макрон согласен с мнением министров правительства и лидеров оппозиционных партий в том, что действия полицейских, которые позволили себе расистские комментарии и даже избиение чернокожего продюсера Мишеля, являются «неприемлемыми».

В своем интервью на телеканале France 2 министр внутренних дел Франции Жеральд Дарманен также потребовал «увольнения трёх полицейских» после публикации «невиданных, невыразимо шокирующих кадров» избиения ими чернокожего мужчины.

Как сообщало ИА REGNUM, 27 ноября глава МВД Франции предстанет перед законодательной комиссией нижней палаты парламента Франции, Национального собрания, чтобы объяснить вмешательство полиции в ряд событий, произошедших в Париже в ноябре.

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