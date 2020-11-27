Москва, , 15:26 — REGNUM Санкции против «Северного потока — 2» не повлекут никаких экономических преимуществ для США. Об этом 27 ноября заявил директор Фонда энергетического развития Сергей Пикин на телеканале «Россия 24».

«Самое поразительное, что даже если мы представим, что «Северный поток — 2» не случится, объём поставок газа в Европу не поменяется. Потому что у нас, в принципе, есть через какие направления поставлять газ в Европейский Союз», — заявил Пикин.

«По большому счёту, вся вот эта битва американцев против «Северного потока — 2» — это больше политизированная тема. И даже не против России как таковой, а во многом против тех же европейских инвестиций, европейский компаний», — указал он.

Ранее норвежская компания DNV GL покинула проект «Северный поток — 2» из-за угрозы санкций США. Компания занималась проверкой документации и следила за тем, чтобы строительные работы велись по надлежащим стандартам.