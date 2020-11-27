Минск, , 15:34 — REGNUM Ситуацию, при которой в Белоруссии бы «рухнула экономика», пыталась создать в данной республике Польша. Об этом 27 ноября сообщил Александр Лукашенко на встрече с коллективом 6-й городской клинической больницы Минска, его слова приводит агентство БелТА.

«По словам главы государства, Польша предлагала создать в Белоруссии ситуацию, чтобы ее экономика рухнула, рубль обесценился, а полки в магазинах оказались пустыми», — говорится в материале журналистов агентства.

Также, по словам Лукашенко, власти Польши говорили о необходимости убедить Турцию, Грецию, Азербайджан и Армению не экспортировать из Белоруссии продовольствие из-за опасности коронавируса.

Кроме того, как рассказал белорусский лидер, данный разговор польские власти вели 31 августа и, как уточнил Лукашенко, он получил данную информацию 26 ноября от Комитета государственной безопасности.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что он является сторонником новой конституции страны и считает, что важно над ней работать, чтобы следующий руководитель страны не получил, согласно старой, слишком большие полномочия.