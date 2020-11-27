Москва, , 15:19 — REGNUM При возможном новом президенте США Джо Байдене Вашингтон доведёт до конца то дело в отношении санкций против «Северного потока — 2», которое было начало при Трампе. Об этом 27 ноября заявил директор Фонда энергетического развития Сергей Пикин на телеканале «Россия 24».

Строительство газопровода «Северный поток — 2» © Nord Stream 2. Aксель Шмидт

«Основные санкции были ещё введены в августе 2018 года. Если мы вспомним, что Конгресс дал право президенту США применять гораздо более широкие санкции, чем то, что сейчас обсуждается. Но тогда Трамп не готов был их применять и несколько раз он об этом говорил», — заявил Пикин.

«Сейчас президент меняется, а закон остаётся», — подчеркнул он.

Ранее норвежская компания DNV GL покинула проект «Северный поток — 2» из-за угрозы санкций США. Компания занималась проверкой документации и следила за тем, чтобы строительные работы велись по надлежащим стандартам.