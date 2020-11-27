Москва, , 15:12 — REGNUM С призывом ко всем сторонам, которые вовлечены в ситуацию в Нагорном Карабахе, не политизировать гуманитарное досье в этом регионе обращаются российские власти. Об этом 27 ноября заявила на брифинге официальный представитель МИД России Мария Захарова.

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«Ориентируем все стороны не политизировать гуманитарное досье, безотлагательно приступать к работе, которая весьма востребована в условиях достаточно острой гуманитарной ситуации в регионе», — сказала она.

Кроме того, Захарова добавила, что это стало бы важным вкладом в вопросах обеспечения сохранности культурных памятников и религиозных святынь, а также достижения межконфессионального, межэтнического примирения и согласия в Нагорном Карабахе.

Помимо этого, официальный представитель МИД РФ указала, что на протяжении последнего времени российские миротворческие силы в регионе создавали благоприятные условия для возвращения беженцев, вели разминирование и поиск пропавших военнослужащих и тел погибших.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что заявление избранного президента Молдавии Майи Санду о том, что из Приднестровья необходимо вывести российских миротворцев, рассматривается российской стороной как подрыв процесса урегулирования в регионе.