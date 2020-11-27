Москва, , 15:07 — REGNUM В случае возникновения витка санкций против компаний, сотрудничающих по проекту «Северный поток — 2», Евросоюз ничего не сможет этому противопоставить. Об этом 27 ноября заявил программный директор Российского совета по международным делам Иван Тимофеев на телеканале «Россия 24».

«И раньше Евросоюз ничего с этим не мог сделать. Посмотрите на выход Трампа из СВПД (Совместного всеобъемлющего плана действию) по Ирану», — заявил Тимофеев.

«Европейский бизнес в 2015 году массово зашёл в Иран. А потом Иран взял и вышел из плана, вернул американские санкции. Но компании Евросоюза, опасаясь вторичных санкций США, стройными рядами из Ирана ушли», — отметил он.

Ранее норвежская компания DNV GL покинула проект «Северный поток — 2» из-за угрозы санкций США. Компания занималась проверкой документации и следила за тем, чтобы строительные работы велись по надлежащим стандартам.