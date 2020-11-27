Джакарта, , 15:06 — REGNUM Министр культуры Индонезии Мухаджир Эффенди заявил, что вопрос о сокращении праздников в декабре будет решен президентом Джоко Видодо в понедельник, 30 ноября 2020 года, сообщает Kompas.

«Есть ещё несколько вариантов, президент примет решение на заседании кабинета министров», — отметил Мухаджир Эффенди.

Вопрос о сокращении праздников в конце года был поднят президентом Индонезии Джоко Видодо на фоне распространения эпидемии коронавируса.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее управление здравоохранения Индонезии открыло четыре пункта для сдачи экспресс-тестов на COVID-19 в Джакарте.

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