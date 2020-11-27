Киев, , 15:05 — REGNUM Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины готовит новое решение, связанное с войной в Донбассе. Об этом заявил глава ведомства Алексей Данилов 26 ноября в интервью журналу «Фокус».

Чиновник напомнил, что действие предыдущего плана политико-дипломатического решения конфликта истекает 9 декабря 2020 года.

«Открою небольшую тайну: готовится решение СНБО по ситуации в Донецкой и Луганской областях», — сказал Данилов.

Он отказался раскрыть какие-либо подробности нового плана.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее бывший министр юстиции Украины Елена Лукаш заявила, что у Украины нет плана возвращения Донбасса, а Минские соглашения Киев выполнять не собирается.

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