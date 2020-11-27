Киев, 27 ноября 2020, 15:05 — REGNUM Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины готовит новое решение, связанное с войной в Донбассе. Об этом заявил глава ведомства Алексей Данилов 26 ноября в интервью журналу «Фокус».
Чиновник напомнил, что действие предыдущего плана политико-дипломатического решения конфликта истекает 9 декабря 2020 года.
Он отказался раскрыть какие-либо подробности нового плана.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее бывший министр юстиции Украины Елена Лукаш заявила, что у Украины нет плана возвращения Донбасса, а Минские соглашения Киев выполнять не собирается.
Читайте также: У Украины нет даже плана по возврату Донбасса — экс-министр юстиции