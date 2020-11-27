Антверпен, Бельгия, , 15:20 — REGNUM В бельгийском городе Антверпен началось рассмотрение дела иранского дипломата Ассадолы Ассади и его предполагаемых сообщников, обвиняемых в подготовке покушения на представителей оппозиционного Национального совета Ирана, расположенного во Франции, в Париже.

Как сообщает Reuters, в июне 2018 года Ассади, который на тот момент занимал пост третьего секретаря посольства Ирана в Вене (Австрия), и трое его предполагаемых сообщников собирались установить бомбу в месте проведения встречи членов Национального совета Ирана в пригороде Парижа Сан-Дени.

По данным властей Франции, Ассади действовал по приказу служб внешней разведки Ирана, но Тегеран отрицает любую связь с покушением на Национальный совет, который считает террористической организацией. Сам обвиняемый, являющийся первым дипломатом Ирана, которого судят в Европе по подобному обвинению, пока не представил никаких объяснений.

На суде его будет защищать адвокат президента США Дональда Трампа, Руди Джулиани.

Напомним, 30 сентября кассационная палата Верховного суда Франции заявила о передаче дела руандийского бизнесмена Фелисьена Кабуги, обвиняемого в участии и финансировании геноцида в Руанде в 1994 году, в Международный уголовный суд в Гааге.

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